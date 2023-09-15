حلوى المولد بمنافذ التموين بتخفيضات 25%.. سعر العلبة الكليو 100 جنيه

اقترب موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، واعتاد المصريون على شراء الحلوى المخصصة لهذه الاحتفالية، فضلاً عن إحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الاحتفال بمولده من الإكثار من العبادات والصلوات.

طرح حلوى المولد بتخفيضات 25%

وطرحت وزارة التموين حلوى المولد النبوي الشريف بالمجمعات الاستهلاكية بجودة عالية وبتخفيضات تصل إلى 25% لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من حلوى المولد النبوي الشريف.

وذكرت وزارة التموين في بيان صادر عنها أنه جرى ضح حلوى المولد بما يقارب 1300 مجمع استهلاكي، مشيرة إلى أن تلك الحلوى مصنعة بالمخابز والشركات التابعة للوزارة.

أسعار عبوات حلوى المولد

ومن جانبها أوضحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه تم ضخ أنواع عديدة من عبوات حلوى المولد، تبدأ من 1 كيلو مشكل بسعر 100 جنيه، و2 كيلو مشكل بسعر 200 جنيه للعبوة.

طرح كميات كافية من عبوات حلوى المولد

وأوضحت وزارة التموين أنه هناك كميات كبيرة من حلوى المولد يتم ضخها يومياً حسب طلب المواطنين، مشيرة إلى أن مصانع الشركة ومخابزها التزمت بأقصى معايير الجودة في صناعة حلوى المولد النبوي الشريف.

والكميات التي تطرح بشكل يومي بمنافذ المجمعات الاستهلاكية تكفي كل مجمع حسب الطلب على حلوى المولد النبوي الشريف به، ويجري زيادة الكميات المطروحة حال زيادة الطلب.

موعد المولد النبوي الشريف 2023

ووفقا للحساسات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، يكون موعد المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر، ويوافق في التقويم الهجري 12 ربيع أول، وبالتالي من المتوقع أن يحصل المصريون على إجازة يوم الخميس 28 سبتمبر، بدلًا من الأربع، وفقًا لقرار ترحيل الإجازات، وسيتمتعون بـ3 أيام إجازة متتالية مدفوعة الأجر.

كما أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن اليومَ الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر صفر لعام 1445 هجريًّا، وأن يوم السبت 16 سبتمبر 2023 هو أول أيام شهر ربيع الأول.