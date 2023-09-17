قواعد وشروط تسجيل تقليل الاغتراب 2023.. 6 خطوات لطلاب الثانوية العامة

بدأ طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة، اليوم، التقديم على تقليل الاغتراب، بعد ظهور نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق، وفقا لقواعد وشروط تسجيل تقليل الاغتراب 2023، المعلنة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت قواعد وشروط تسجيل تقليل الاغتراب 2023، لكل المراحل الأولى والثانية والثالثة، كالتالي:

1- التحويل المناظر يكون وفقا للحد الأدنى للقطاع.

2- التحويل غير المناظر، يكون وفقا للحد الأدنى للكلية التي سيجري تحويل الطالب إليها.

3- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

4- التحويل يكون إلكترونيا فقط.

5- لا توجد تحويلات ورقية.

6- التحويل مرة واحدة فقط لكل طالب.

7- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها.

8- المفاضلة تكون بين الطلاب بالتحويل وفقا لمجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ويمكن للطلبة اتباع عدة خطوات لتقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 بالمحافظات إذ يجري التقديم من هنا كالتالي:

- الضغط على الرابط.

- كتابة الرقم القومي للطالب.

- كتابة رقم الجلوس.

- اجتياز اختبار التحقق.

- اختيار الكلية الأقرب مع مناسبتها للتنسيق.

- حفظ التغييرات.