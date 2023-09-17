بعد قليل.. فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بالثانوية العامة

تفتح بعد قليل وزارة التعليم العالي التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة المسجلين في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات، إذ يتمّ التسجيل من خلال الرابط الخاص بالتنسيق الإلكتروني هنـــا.

آخر موعد للتسجيل في تقليل الاغتراب

وأوضحت وزارة التعليم العالي، في بيان صادر اليوم، أنَّ آخر موعد للتسجيل في تقليل الاغتراب سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19-9-2023، إذ أن باب التسجيل مستمر لمدة 72 ساعة فقط.

الحدود الدنيا للمعاهد العليا 2023 الشعبة العلمية بالمرحلة الثالثة

العالي دراسات نوعية سياحه وفنادق جيزة 205.0

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم تسويق وإدارة أعمال 205.0

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 205.0

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة 205.0

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش محاسبة 205.0

العبور العالي ك 21 بطريق بلبيس شعبة إدارة 205.0

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 205.0

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 205.0

الحدود الدنيا لتنسيق المعاهد العليا 2023 الشعبة الأدبية للمرحلة الثالثة

المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 205.0

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 205.0

العبور العالي ك 21 بطريق بلبيس شعبة إدارة 205.0

العالي الفندقي بالأقصر إيجوث 205.0

معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط 205.0

المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس تجارة إنجليزي 205.0

العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث 205.0

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 205.0

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش 205.0

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 205.0

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 205.0

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى 205.0

التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 205.0

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط205.0

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط 205.0

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات 205.0