افتتاح معرض «أهلا مدارس» بأرض كوتة في الإسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، معرض أهلاً مدارس بأرض المعارض «أرض كوتة» بأسعار مخفضة وخصومات تبدأ من 20 % وتصل إلى 30 % ويضم المعرض جميع المستلزمات والأدوات المدرسية، من كراسات وكشاكيل وشنط مدرسية وملابس وأقلام وألوان وأدوات هندسية، وكل ما يحتاجة طلاب المدارس ويعد معرض أرض كوتة هو الأكبر على الإطلاق بين معارض أهلاً مدارس بالإسكندرية إلى جانب جناح للمواد الغذائية.

معارض أهلاً مدارس لدعم المواطنين

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لـ«الوطن » إن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بإقامة معارض أهلاً مدارس على مستوى محافظة الإسكندرية، وبكل المناطق والأحياء لتوفير مستلزمات المدارس لأبناءنا الطلبة في مختلف مراحل التعليم وبأسعار تنافسية، وخصومات وتخفيضات كبيرة لتخفيف العبئ من على كاهل أولياء الأمور، ودعم المواطنين، كما يضم المعرض جناح للمنتجات الغذائية والأحذية.

العروض تقدم بأسعار تنافسية

وأضاف أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن الغرفة التجارية بالإسكندرية هي أحدى المؤسسات التي تدعم المواطنين، وقد أقيم معرض أهلاً مدارس بأرض كوتة بأسعار تنافسية وتخفيضات وخصومات تبدأ من 20 % وتصل إلى 30 % على بعض المنتجات، والمعرض شامل ويقدم للجمهور كل مستلزمات الطلبة من كتب خارجية وأدوات مدرسية وشنط، واسكتشات وأقلام وكشاكيل وكراسات، بحيث لا يحتاج المواطن الذهاب إلى مكان آخر.