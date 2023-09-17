«عبد الغفار»: تقديم 381.6 ألف خدمة طبية ضمن «100 يوم صحة» خلال 24 ساعة

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 381 ألفا و638 خدمة من خلال حملة «100 يوم صحة»، أمس السبت في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 9 آلاف و968 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة في أول زيارة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 27 ألفا و392 خدمة.

وأضاف «عبد الغفار» أن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لـ9 آلاف و84 مولودا، فيما قدمت 28 ألفًا و374 خدمة ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

تقديم 381 ألفا و638 خدمة في المبادرات الرئاسية

وأشار إلى أن الحملة قدمت 2149 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و5 آلاف و85 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما جرى علاج 1645 مواطنا ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ22 ألفا و623 مواطنا.

وقال متحدث الصحة، إن حملة 100 يوم صحة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية «البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم» بملء 13 ألفا و12 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية 10 آلاف و773 مواطنا.

وتابع أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة بلغ 69 ألفا و944 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 66 ألفا و114 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 112 ألفا و223 طفلا.

تقديم 3 آلاف و252 خدمة في مجال الصحة النفسية

واستطرد «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و252 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف أن حملة 100 يوم صحة قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 46 ألفا و900 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبد الغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة بخدماتها أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».