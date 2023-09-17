«الصحة» تحذر من 5 أدوية: لا تتناولها دون الرجوع إلى الطبيب

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة تحذيرية بشأن 5 أدوية لابد من عدم استخدامها إلا بعد الرجوع إلى الطبيب بشكل مباشر، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 للنهوض بالصحة العامة.

5 أدوية يجب عدم استخدامها إلا بعد الرجوع الى الطبيب المختص

وذكرت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي أصدرته اليوم، أنَّ الـ5 أدوية هي:

- المسكنات.

- خوافض الحرارة.

- المضادات الحيوية.

- مهدئات السعال.

- أدوية أمراض الإسهال.

التواصل مع هيئة الدواء للاطلاع على نواقص الأدوية

وشددت وزارة الصحة والسكان، على أنَّه في حال وجود نقص في أي نوع من الأدوية ضرورة التواصل مع هيئة الدواء المصرية، مشيرة إلى أنَّ الأدوية الناقصة والآثار الجانبية لابد من اطلاع هيئة الدواء عليها لاتخاذ اللازم بشكل فوري وسريع.

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين في حال ظهور أي أعراض بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء التواصل معها للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها بشكل رسمي من المصادر المختصة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنَّه تم زيادة أعداد الخط الساخن (105) للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المواطنين بشأن الأمراض المعدية والغير معدية والاطلاع على أقرب وحدة صحية ومستشفيات تقدم الخدمات الصحية بشكل عاجل.