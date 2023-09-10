«الأورمان»: توزيع 4500 قطعة ملابس على 476 أسرة بكفر الشيخ

شهدت مدينة الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، إقامة معرض ملابس مجاني، للأسر المستحقة والأيتام، ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

توزيع 4500 قطعة ملابس مجانا على 476 أسرة

وأعلن عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، تنظيم معرض ملابس اليوم الأحد، بمركز الحامول، وتوزيع 4500 قطعة ملابس على الأسر المستحقة بقرى «حامول العرب، والسعيد، والأحمدية، والطرفية، والشركة، وزوبع، والشرقي، والزعفران، والحلافي»، لاستفادة 476 أسرة.

محافظ كفر الشيخ يُشيد بدور التحالف الوطني

وأثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على المشاركة المجتمعية لكل المنضمين للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومنها جمعية الأورمان، مشيدًا بدور التحالف الفعال في دعم غير القادرين، وتوفير حياة كريمة لهم.