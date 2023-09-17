بدء تلقي طلبات التقدم لوظيفة معلمة قرآن كريم بـ«أزهر سوهاج»

أعلنت إدارة شئون القرآن الكريم بمنطقة سوهاج الأزهرية، بدء تلقي طلبات الخدمة العامة للعمل بوظيفة «معلمة قرآن كريم» مقابل مكافأة شهرية (700) جنيه، ولمدة 8 أشهر، تبدأ من 2023/10/01، وذلك على أن تكون المتقدمات من خريجات جامعة الأزهر «تخصص شرعي أو عربي».

خطاب تكليف من مديرية التضامن الاجتماعي

وأكدت إدارة شئون القرآن الكريم بمنطقة سوهاج الأزهرية، في بيان صحفي، أنه على من ترغب في التقديم التوجه إلى مديرية التضامن الاجتماعى والحصول على خطاب التكليف موجهًا إلى منطقة سوهاج الأزهرية، للانتهاء من إجراءات تسلم العمل.

وأوضحت الإدارة، أنه لا يتم التعامل مع المنطقة الأزهرية وإداراتها مباشرةً، دون حصول المتقدمة على خطاب التكليف من إدارة التضامن الاجتماعي التابع لها المكلفة بأداء الخدمة العامة موجهًا للمنطقة.