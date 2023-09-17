بدء التسكين الورقي للطلاب القدامى بالمدن الجامعية في سوهاج

أعلنت جامعة سوهاج، اليوم الأحد، بدء التسكين الورقي للطلاب القدامى في المدن الجامعية بسوهاج، والذي يستمر حتى يوم الخميس الموافق 28 من شهر سبتمبر الجاري.

تابع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم، بدء التسكين الورقي للطلاب القدامى المتقدمين للالتحاق بالمدن الجامعية، للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، والذي يستمر حتى يوم الخميس الموافق 28 من شهر سبتمبر الجاري، يصاحبه كلاً من الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وسامية زايد مدير عام المدن الجامعية، وذلك بمقر المدينة الجامعية طالبات بالحرم الجامعي القديم.

توفير بيئة معيشية مناسبة وسكن لائق لأبناءها

وأكد النعماني، على الاهتمام الكبير الذي توليه إدارة الجامعة لتوفير بيئة معيشية مناسبة، وسكن لائق لأبناءها الطلاب داخل المدن الجامعية لمواصلة العملية التعليمية، مشيراً إلى أنه تم وضع مجموعة من الضوابط لتنفيذ الإجراءات الوقائية على الوجه الأكمل قبل تسكين الطلاب المغتربين، وذلك من خلال متابعة عمليات التطهير والتعقيم المستمرة للغرف، وأيضاً داخل المطعم للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

استيعاب أكبر عدد من الطلاب بالمدن الجامعية

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس، أن إدارة الجامعة حريصة على استيعاب أكبر عدد من الطلاب بالمدن الجامعية، وتلبية احتياجاتهم، للتيسير عليهم ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

مضيفاً أنه جاري البدء في تسكين طلاب الكليات العملية والحاصلين على تقدير جيد جدًا وما فوق، من داخل وخارج محافظة سوهاج.

تسكين طلاب الكليات النظرية

وأضافت سامية زايد، أنه جاري تسكين طلاب الكليات النظرية من خارج وداخل المحافظة، والحاصلين على تقدير جيد جدًا فأعلى، مشيرة إلى أنه لن يلتفت إلى أي طلبات للتقديم بعد مرور 15 يوما من مواعيد التسكين الفعلية.

وفي نهاية الجولة التقى رئيس الجامعة، بعدد من الطلاب لمعرفة آرائهم حول الإقامة داخل المدن الجامعية، ومدى توافر الخدمات الطبية والصحية، وكذلك مستوى النظافة وجودة الوجبات الغذائية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.