إزالة 37 حالة تعد على الأراضي الزراعية في سوهاج

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج خريطة إزالة المباني المخالفة في إطار منع التعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية الأراضي لرصد أي حالة تعد على الأراضي الزراعية مع الإزالة الفورية للتعديات وأعمال تشوين مواد البناء على الأراضي الزراعية.

التصدي لحالات التعدي على الأراضي

قال الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة سوهاج إنه تم التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية في المحافظة خاصة الشرطة والحكم المحلي من أجل التصدي للبناء على الأراضي الزراعية والإزالة في المهد مع إعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية مشيرا إلى أنه تجري المتابعة على مدار الساعة لموقف التعديات والإجراءات اللازمة لمنعها.

الرقعة الزراعية ثروة قومية

وأكد عبد الطيف دياب أن الرقعة الزراعية ثروة قومية تتوارثها الأجيال وهي المصدر الرئيسي لإنتاج الغذاء ويجب الحفاظ علىها من التآكل كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم إلى جهات التحقيق مع حرمانهم من دعم الأسمدة وبطاقة التموين.

وأفاد بأنه جرى التصدي إلى 31 حالة تعد بمساحة حوالي فدان و3 قراريط وتمت إزالة 6 حالات بمساحة حوالي 6 قراريط.