أحمد موسى: التفاف المواطنين حول الرئيس السيسي «يزعل أعداء الوطن»

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن قرى ونجوع مصر بمختلف المحافظات شهدت تطورا كبيرا على مستوى البنية التحتية والمشروعات التنموية التي تم تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية.

مشهد التفاف المواطنين حول الرئيس السيسي رسالة مبهجة ومفرحة

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مشهد التفاف المواطنين بمركز ببا ببني سويف، وإلقائهم التحية ورفع أعلام مصر للرئيس السيسي رسالة مبهجة ومفرحة، معقبًا: «المشهد دا يزعل أعداء الوطن».

الرئيس يبادل الحب والمشاعر الطيبة

وأضاف موسى، مساء اليوم السبت، أن المشاهد التي تم رؤيتها اليوم بين الرئيس السيسي والمواطنين تلقائية، موضحًا أن الرئيس يبادل الحب والمشاعر الطيبة لكل المواطنين.

ووجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر إلى القائمين على مشروع حياة كريمة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي بسبب دورهم الفعال في الآونة الأخيرة في تحفيف الأعباء عن العديد من كاهل المواطنين، موضحًا أن أهالي بني سويف استقبلوا الرئيس السيسي بالهتافات والزغاريد.