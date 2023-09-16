رابط تسجيل تقليل الاغتراب 2023.. فتح الباب غدا

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عملية التحويل من كلية لأخرى، للطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات وطلاب المرحلتين الأولى والثانية، الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب سابقا وذلك عبر رابط تسجيل تقليل الاغتراب 2023.

وتستمر عملية فتح باب تقليل الاغتراب بدءا من غدا الأحد، ولمدة ثلاثة أيام تنتهي الثلاثاء المقبل، وذلك من خلال رابط تسجيل تقليل الاغتراب 2023 وفقًا لما أوضحت وزارة التعليم العالي.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، كيفية التحويل من كلية لأخرى، عبر رابط تسجيل تقليل الاغتراب 2023.

كيفية التحويل عبر رابط تسجيل تقليل الاغتراب 2023

- يدخل الطالب على رابط موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

- يختار خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- إختيار خدمة تقليل الاغتراب.

- اختيار نوع الشهادة الحاصل عليها الطالب.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

- يختار الطالب قائمة جديدة من الرغبات.

- على الطالب الاختيار إما تقليل اغتراب مناظر أو تقليل اغتراب غير مناظر أو معاهد حسب ما يناسبه.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد الذي يرغب في الالتحاق به

- الضغط على تسجيل الرغبات.

شروط نجاح عملية تقليل الاغتراب

- حصول الطالب على الحد الأدنى من الدرجات المقبولة في الكلية المراد التحويل إليها.

- أن يكون الطالب مستوفيا قواعد القبول بالكلية المراد التحويل إليها.

- %10 فقط النسبة المقررة لتقليل الاغتراب فقط بحسب الطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها.

- عملية التحويل لا تنجح سوى لمرة واحدة فقط.