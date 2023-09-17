«رجال الأعمال الأفارقة»: يجب الاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العمال والفنيين

أكد المهندس محمد الفولي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أنه رغم أن الوصول بالهيكل الصناعي إلى مرحلة 100% صناعة محلية أصبح حاليا أمرًا في حكم الاستحالة لأي دولة في العالم في ظل ما يسيطر على طبيعة الصناعة العالمية من ظاهرة العولمة والاعتماد المتبادل والتكامل الدولي، فإن المجتمع الصناعي والدولة في مصر لا بد أن يتنبه إلى توافر الكثير والمتنوع من خامات الإنتاج ومدخلات صناعات مستلزمات الإنتاج في مصر.

تطوير دراسة لكل صناعة على حدة

وطالب «الفولي» خلال حواره مع قناة النيل للأخبار، أن المجتمعات الصناعية مثل اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية وجمعيات المستثمرين بالتكاتف لتطوير دراسة لكل صناعة على حدة، هذه الدراسة تمكن من الإحاطة بالمواد الخام المتوافرة لها في مصر والمواد الخام الصناعية اللازمة لهذه الصناعة؛ كي يتم بناء على نتائج هذه الدراسة بناء صناعات مستلزمات والتطوير فيها شيئا فشيئا.

رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة نبه أيضا إلى ضرورة أن تركز مجتمعات الصناعة والاستثمار على قضية التعليم والتدريب ورفع كفاءة العمال والفنيين والحرفيين، وذلك سويا مع اهتمام كل وحدة صناعية بالإنفاق على بنود البحث والتطوير في العملية الصناعية بهدف خفض تكلفة العملية الإنتاجية لمستلزمات الإنتاج وتطوير العملية الصناعية ككل ومخرجاتها النهائية بشكل يكسب المنتج الصناعي المصري الميزة التنافسية المطلوبة.

وأثار المهندس محمد الفولي قضية ضرورة تغيير نمط التجارة الدولية مع الدول على نحو يحقق العدالة الاقتصادية مع التكامل الاقتصادي وعلى نحو يتيح للاقتصاد المصري تصدير أحجام وقيم الصناعات تامة الصنع مساوية لنفس أحجام وقيم المنتجات تامة الصنع التي تستوردها من العالم الخارجي.

تطبيق القرارات والتشريعات

وشدد الفولي على ضرورة متابعة تطبيق القرارات والتشريعات التي صدرت للتسهيل على المستثمرين وتنمية الاستثمار مؤكدا ضرورة عدم الاكتفاء بإصدار القرارات دون متابعة آليات تنفيذها واستمرارها ومتابعة تأثيرها في المجتمع الصناعي والاستثماري ومدى تحقيق أهدافها.