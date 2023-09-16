قبول دفعة جديدة في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة المنصورة الأهلية

أعلنت جامعة المنصورة الأهلية، اليوم، عن فتح باب التقديم إلى كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في برامج متعددة، وهي برنامج التسويق الرقمي والعمليات الإلكترونية، وبرنامج ريادة الأعمال الإلكترونية، لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.

قبول دفعة جديدة بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية

وأشارت جامعة المنصورة الأهلية، في بيان لها، أنه جرى قبول دفعة جديدة في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بداية من اليوم من خريجي الثانوية العامة هذا العام 2023 والعام الماضي 2022، وطلاب الثانوية الأزهرية هذا العام 2023 والعام الماضي 2022.

التقديم إلى كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بالمنصورة الأهلية

وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن للطلاب التقديم في الكلية من خلال برنامج التسويق الرقمي والعمليات الإلكترونية، وبرنامج ريادة الأعمال الإلكترونية، عن طريق مقر الجامعة بالطريق الدولي بمدينة جمصة.

ويجري القبول في الكلية وفقا للآتي:

- للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة عام 2022 من مجموع 55%.

- الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة عام 2023 من مجموع 53%.

- الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية عام 2022 من مجموع 60%.

- الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية عام 2023 من مجموع 58%.

وحددت الجامعة عدة أوراق للتقديم في الكلية وهي:

- شهادة إتمام الثانوية العامة

- صور شخصية

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور.