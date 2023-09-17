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كندا تقدم 33 مليون دولار ضمن شراكة غربية لتزويد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي

كتب:

هانى حسن
04:28 م | الأحد 17 سبتمبر 2023
إحدى منظومات الدفاع الجوي في أوكرانيا

إحدى منظومات الدفاع الجوي في أوكرانيا

قال وزير الدفاع الكندي، بيل بلير، اليوم الأحد، إن بلاده ستساهم بمبلغ 33 مليون دولار كندي، في شراكة غربية، تقودها بريطانيا، لشراء معدات دفاع جوي لأوكرانيا، بهدف مساعدتها في صد الهجمات التي تشنها روسيا بصواريخ وطائرات مسيرة.

مساعدات عسكرية قيمتها 500 مليون دولار

وأضاف «بلير»، في بيان، أن هذه المساهمة المالية تأتي ضمن مساعدات عسكرية قيمتها 500 مليون دولار كندي، تعهد رئيس الوزراء، جاستن ترودو، بتقديمها إلى كييف، في يونيو الماضي، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وكالة «رويترز».

 ومنذ بدء الحرب في فبراير 2022، تعهدت أوتاوا بتقديم مساعدات تزيد قيمتها على 8 مليارات دولار كندي، منها مساعدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 1.8 مليار دولار كندي.

وتهدف الشراكة التي تضم أيضًا الولايات المتحدة وهولندا والدنمرك، إلى شراء المئات من صواريخ الدفاع الجوي القصيرة والمتوسطة المدى وأنظمة مرتبطة بها. 

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بقلم هانى حسن