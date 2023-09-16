حالات تعرضك لفصل التيار الكهربائي وفسخ التعاقد.. احذرها

نشر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الحالات التي تدفع شركات توزيع الكهرباء لاتخاذ قرار بفسخ التعاقد وفصل الكهرباء وإزالة العداد عن المشترك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، الحالات التي تعرض المشترك لفصل التيار الكهربائي وفسخ التعاقد عنه حال حدوثها وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

1- زیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا

قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا، دون أخذ تصریح من شركة توزيع الكهرباء، وفقًا للمادة 9 من اللائحة التجارية لشركات التوزيع.

2- حالات مخالفات شروط التعاقد وسرقة التيار الكهربائي

- قیام المستهلك بإمداد شخص آخر بالكھرباء الخاصة به من الشركة، وفقًا للمادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء.

- توصيل المستهلك الكھرباء المسجلة على العداد الخاصة به لوحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد علیھا.

3- إحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجھزة القیاس

- عندما يقوم المستهلك بإتلاف أو فض الأختام من على العدادات أو أجھزة قیاس تسجیل الاستھلاك.

- حالة رغبة المستهلك إنھاء التعاقد مع الشركة.

- ھدم أو إزالة المستهلك للموقع المتعاقد على تورید الكھرباء له.