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«من أرشيف الجبهة».. على شاشة «الوثائقية» في الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر

كتب:

هبة أمين
01:13 م | الأحد 17 سبتمبر 2023
من أرشيف الجبهة على شاشة الوثائقية

من أرشيف الجبهة على شاشة الوثائقية

أعلنت قناة الوثائقية، بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية، عرض شهادات وثائقية متلفزة، تحت عنوان «من أرشيف الجبهة»، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.

شهادات متلفزة عن حرب أكتوبر على قناة الوثائقية

ويظهر خلال الشهادات التي تعرضها قناة الوثائقية، عدد من قادة حرب أكتوبر، وبعض السياسيين والكُتاب والشخصيات العامة، ممن شاركوا أو عاصروا الحرب المجيدة.

وقائع ومعارك حرب أكتوبر

وتوثق هذه الأفلام التي تعرض على شاشة قناة الوثائقية، بعض الوقائع والمعارك والقرارات التي شهدتها المعركة، منذ السادس من أكتوبر من عام 1973 وحتى وقف إطلاق النار.

عرض سلاسل وثائقية بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر

ومن المقرر أن يستمر عرض السلاسل الوثائقية عن النصر العظيم بمناسبة مرور 50 عاما على حرب أكتوبر، 45 يومًا على شاشة القناة الوثائقية والتي انطلق عرضها في شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.

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بقلم هبة أمين