«الوثائقية» تعرض «هوامش على دفتر النصر» في اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر

أعلنت قناة الوثائقية إنتاج وعرض ومضة وثائقية تحت اسم «هوامش على دفتر النصر»، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، والتي تبدأ في شهر سبتمبر الجاري، وتستمر حتى شهر أكتوبر المقبل.

50 سنة على نصر أكتوبر في قناة الوثائقية

وتستعرض «هوامش على دفتر النصر» المقرر عرضها على قناة الوثائقية، أقوال القادة السياسين المصريين وغيرهم، حيال الملحمة العسكرية المصرية، التي شرعت تدور بدءًا من ظهيرة السادس من أكتوبر 1973 وما تلاها من أحداث.

خطابات بيد الجنود والضباط قبل 50 عاما

كما تعرض القناة الوثائقية على مدار 45 يوما، عدة سلاسل وثائقية عن مخطابات تنشر لأول مرة من خلال سلسلة من رسائل الجبهة، ومخاطبات بخط اليد من قبل الجنود والضباط في هذا التوقيت.

شكل المجتمع فنيا ورياضيا وسياسيا قبل حرب أكتوبر

كما يتم نشر سلسلة وثائقية أخرى عما حدث في 1973، والتي توثق كل ما كان ما يدور في المجتمع المصري قبل 50 عاما على جميع الأصعدة من أحداث سياسية ورياضية وفنية واجتماعية.