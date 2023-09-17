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«الوثائقية» تطرح برومو سلسلة حدث في 1973

كتب:

هبة أمين
04:20 م | الأحد 17 سبتمبر 2023
سلسلة وثائقية عن نصر أكتوبر

سلسلة وثائقية عن نصر أكتوبر

طرحت القناة الوثائقية، برومو السلسلة الوثائقية التي تأتي تحت عنوان حدث في 1973، منذ قليل، عبر حساباتها الرسمية على منصات السوشيال ميديا.

ومن المقرر أن يبدأ عرض السلسلة الوثائقية حدث في 1973، اليوم، ويستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل، وذلك في إطار الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر العظيمة.

50 عامًا على نصر أكتوبر 

وتتناول السلسلة الوثائقية المرتقبة، كل ما كان يحدث في المجتمع المصري بالتزامن مع حرب أكتوبر 1973 من أخبار تتعلق بالفن والرياضة والسياسة، وكل ما كان يتعلق بالمظاهر العامة الخاصة بخطة الخداع الاستراتيجي قبل اندلاع الحرب من الأساس.

ماذا حدث في أكتوبر العظيم على القناة الوثائقية

وتطرقت السلسلة المرتقب عرضها على القناة الوثائقية، ماذا كان يحدث على الجبهة؟ ويوميات الحرب والمعركة التي اندلعت منذ نصف قرن، حتى قرار وقف إطلاق النار، وكيف كانت التحركات خلال هذه الفترة سواء سياسيًا ودبلوماسيًا على المستويين العربي والدولي؟

 

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بقلم هبة أمين