الليلة.. القناة الوثائقية تعرض فيلم «الكتيبة» حول بطولات الكتيبة 101

تعرض القناة الوثائقية، اليوم الأحد، الفيلم الوثائقي «الكتيبة» في الساعة 10 مساء، الذي يتضمن حكايات من واقع بطولات الكتيبة 101، ويسرد البطولات التي حققتها تلك الكتيبة.

ويتضمن الفيلم الوثائقي، شهادات من مسؤولين عسكريين حول مهام الكتيبة 101، في مواجهة الجماعات الإرهابية في سيناء.

كما يستعرض الفيلم الوثائقي، أبرز البطولات والنجاحات التي حققتها الكتيبة 101 في القضاء على الجماعات الإرهابية في سيناء.

كما يناقش الفيلم أهداف الجماعات الإرهابية، وكيف تمكنت الدولة المصرية من القضاء عليها.