كارثة جديدة في دولة عربية.. فيضانات تحصد 7 قتلى بينهم أسرة كاملة باليمن (فيديو)

كارثة جديدة تشهدها اليمن، في ظل الفيضانات الحادثة فيها غرب البلاد، عقب حدوث صواعق رعدية وسيول أدت إلى سقوط عدد من الضحايا، بينهم أسرة كاملة، بالإضافة إلى تدمير عشرات المنازل.

فيضانات اليمن ووفيات وإصابات

وبحسب وكالة «فرانس برس»، كشف الطبيب حمزة سعيد، عن أخر التطورات فيما يخص فيضانات اليمن، مبيناً أن 7 أشخاص على الأقل، بينهم 6 نساء ورجل لقوا مصرعهم نتيجة الفيضانات، فيما أصيب 3 آخرون بجروح عقب حدوث صواعق رعدية في مديريتي اللحية والزهرة.

فيضانات اليمن تقتل أسرة كاملة

وتخضع المنطقتان لسيطرة الحوثيين، وأشارت وكالة «سبأ» للأنباء أن من بين الضحايا أسرة كاملة، مكونة من 4 نساء، بينهن فتاتان، لقين مصرعهن جراء صاعقة رعدية ضربت منزل المواطن محمد علي حداد، في «دير السليماني» بمديرية اللحية.

فيضانات اليمن تحصد ضحايا بمناطق متفرقة

وتسببت فيضانات اليمن في وفاة شخص وزوجته وشقيقته ضربت منزلهم في مديرية الزهرة، وأصيب 3 أشخاص من الأسرة نفسها بجروح طفيفة حيث تم إسعاف للمستشفى، وفي محافظة الحديدة، أدتى السيول لجرف عشرات المنازل، وتسببت سيول الجمعة بمقتل امرأة وتدمير عشرات المنازل في حيس.

فيضانات اليمن متكررة

وتشهد اليمن سيولا جراء الأمطار الغزيرة وعواصف رعدية، خاصة في يوليو، وتسببت عاصفة رعدية في عدن جنوبا بإصابة ستة مسافرين في مطار المدينة بجروح، بعد انهيار واجهات زجاجية في المطار وتهدم جزء من سوره وتضرر طائرتين تابعتين للخطوط الجوية اليمنية.