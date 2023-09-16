صواعق رعدية تضرب اليمن وتودي بحياة 7 أشخاص.. من بينهم عائلة كاملة

في حادثة مؤسفة، لقي رجل وست نساء حتفهم وأصيب عدد آخر من الأشخاص، جراء صاعقة أصابت مديريتي اللحية والزهرة في محافظة الحديدة غرب اليمن، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام يمنية.

توفي أفراد عائلة من صاعقة تضرب منزلهم

وتوفي أفراد عائلة مؤلفة من أربع نساء، بينهن فتاتين، نتيجة صاعقة ضربت منزلهم في دير السليماني بمديرية اللحية في محافظة الحديدة.

وفي حادثة أخرى، توفي مواطن وزوجته وشقيقته جراء صاعقة ثانية أصابت منزلهم في منطقة بني زبل بمديرية الزهرة في محافظة الحديدة الساحلية، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين من الأسرة بجروح طفيفة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي نهاية الشهر الماضي، وقعت حوادث وفيات وإصابات جراء صواعق رعدية في عدد من محافظات اليمن، حيث تشهد البلاد أحوالًا جوية سيئة.

الصواعق الرعدية تسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا خلال شهر

ووفقًا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو في شهر أغسطس، وتسببت الصواعق الرعدية في وفاة أكثر من 40 شخصًا ونفوق المئات من الماشية في مختلف مناطق اليمن خلال شهر يوليو من العام 2023.

وحذرت المنظمة الدولية من احتمالية حدوث عواصف رعدية في الأيام القادمة، مشيرة إلى أن استمرار موسم الأمطار في فصل الخريف يزيد من احتمالية حدوث نشاطات برق مستمرة، مما يشكل تهديدًا خطيرًا على رعاة الأغنام والماشية في معظم مناطق البلاد.