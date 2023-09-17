برلمانية: قرارات الرئيس السيسي تؤكد انحيازه للفئات الأكثر احتياجا

ثمنت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف بزيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 إلى 45 ألف، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 وغيرها من قرارات.

قرارات الرئيس السيسي

وقالت النائبة البرلمانية، في بيان لها، إن قرارات الرئيس السيسي تؤكد انحيازه لطبقات الشعب الأكثر احتياجا، وهو منهج انتهجه منذ اللحظات الأولى لتوليه المسؤولية.

توسيع شبكة الحماية الاجتماعية

وأضافت أن قرارات الرئيس الأخيرة استكمال لما بدأه في مسيرة البناء والتنمية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشددة على أن تلك التوجيهات تستهدف في المقام الأول توسيع شبكة الحماية الاجتماعية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتوفير الحد الأدنى من الأجور الذي يمكنهم من مواجهة ارتفاع الأسعار.

وأوضحت أن القيادة السياسية تستشعر حجم الأعباء التي يتحملها محدودي الدخل في ظل الظرف الراهن وتبعث برسالة واضحة لتؤكد أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها مهما كلفها ذلك من أعباء مالية تفوق قدرتها.