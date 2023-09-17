أحمد سعد ومحمد رمضان أبرز المكرمين فى «الموريكس دور» اليوم

يكرم عدد من الفنانين المصريين، اليوم، في جوائز الموريكس دور اللبنانية لعام 2023 والتي تعد واحدة من أهم وأشهر الجوائز العربية التي تمنح للفنانين.

يعد الفنان أحمد سعد واحدًا من أهم الفنانين المصريين المقرر تكريمهم خلال الدورة الجديدة، كأفضل مطرب عربي، فحين سيكون الفنان محمد رمضان على قائمة الممثلين المكرمين، وذلك بنجاح مسلسله الأخير «جعفر العمدة».

كانت جائزة أفضل مطرب لبناني قد أثارت جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية والتي كان من المقرر أن يحصل عليها الفنان زياد برجي ولكن عاد واعتذر عنها بعد أن طلبت منه إدارة الجائزة عدم أداء أغنيته «وبطير» في الحفل وذلك احتراما لمشاعر الفنانة إليسا إلا أنه رفض الحصول على الجائزة، ولكن عاد بعد أن قامت إدارة الجائزة بزيارته.

بيان من الجائزة

وأصدرت الجائزة بيانا جاء فيه: «كما نؤكد على مصداقيتنا بأن الجوائز والتكريمات سوف توزع على النجوم الذين يستحقون حسب تصويت لجان التحكيم والجمهور، ويهمنا أيضاً أن نعلن أن أمانة سرّ (الموركس دور) لم تبلّغ على الإطلاق أي فنان عن فئة نجم الغناء اللبناني غير الفنان الفائز الذي سوف يعلن عن اسمه خلال المهرجان، لذا بطلت الشائعات عن هذه الفئة بالتحديد».