محمد الباز: شعبنا قادر يتجاوز الأزمات ومصر «محدش يقدر يكسرها»

استعرض الإعلامي محمد الباز، منشورا للملحن الإماراتي فيصل محمد يروي تجربته السياحية في مصر، مشيرًا إلى أنه كان يزور مصر في الفترة من 2007 حتى 2021 بشكل منتظم كل عام، وأثناء تفكيره في زيارة مصر هذا العام، وجد الكثير من الكلام السلبي عنها، إلا أنه قرر المجيء.

وقال الباز، خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، إن «الكلام السلبي تأثيره بيخلي ناس متجيش مصر، على الرغم من أن السياحة مصدر مهم من مصادر الدخل، ولما نتكلم عن بلدنا وحش، لازم نعرف أن الكلام ده هيأثر على السياحة، وأننا كشعب بنضر بنفسنا، ولازم نعرف اننا شعب قادر يتجاوز أي أزمة ودولة محدش يقدر يكسرها».

وأضاف أنه قبل زيارته لمصر هذا العام، كان متخوفا من كثرة الكلام السلبي عن الوضع الاقتصادي والغلاء، إلا أنه بعد قضاء إجازته منذ أيام، وصفها بأنها كانت زيارة مميزة، وذكر أنه رغم الظروف الشعب المصري يتميز بالكرم، وأن الضحكة والفكاهة موجودة رغم الظروف الموجودة في العالم كله.

وأشار الإعلامي، إلى أن الناس على السوشيال ميديا تتحدث كثيرا عن أن الوضع سيء وسلبي، وأن الوضع الاقتصادي صعب والناس في أزمات، منوها أنه بالرغم من الأزمات الموجودة بالفعل، إلا أنه يرى أن هناك مبالغة في توصيف الوضع.