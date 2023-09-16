أسعار الخضروات اليوم السبت 16-9-2023 في الأسواق.. الطماطم بـ8.5 جنيه

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، عن استقرار أسعار الخضروات اليوم السبت 16-9-2023 في الأسواق تلك الهدوء المستمر منذ الأسبوع الماضي مع استمرار إقبال المواطنين بشكل يومي على الشراء فيما يزداد التوافد أيام العطلة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الخضروات اليوم السبت 16-9-2023 في الأسواق والتي جاءت كما يلي:

أسعار الخضروات اليوم السبت 16-9-2023

- يتراوح سعر الطماطم ما بين 8.5 و11.5 جنيه.

- يتراوح سعر البطاطس ما بين 9 و12.5 جنيه.

- كما يتراوح سعر البصل ما بين 15 و19 جنيها.

- فيما يتراوح سعر الكوسة اليوم السبت ما بين 9 و14 جنيها.

أسعار الخضروات

- الفاصوليا ما بين 22 و 28 جنيها.

- الباذنجان البلدي ما بين 2.5 و5 جنيهات.

- ويتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي ما بين 7 و11 جنيها.

- وبالنسبة لسعر الخيار البلدي يتراوح ما بين 7 و10 جنيهات.

- وعن سعر الثوم يتراوح اليوم ما بين 24 و 30 جنيها.

- كما يتراوح سعر الزيتون التفاحي في الأسواق ما بين 24 و30 جنيها.