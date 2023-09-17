أحمد فهمي عن مشاركته في حكاية ألفريدو: ربنا يكرمنا والناس يعجبها العمل

أعرب الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادته بالمشاركة في حكاية ألفريدو بطولة إلهام شاهين.

ونشر أحمد فهمي البوسترات الدعائية للحكاية معلقًا: «مبسوط إني اشتغلت مع نجوم وفنانين بيشتغلوا من قلبهم وبيحترموا شغلهم.. يارب يكرمنا والناس يعجبهم الشغل اللي عاملينه.. بنوعد الجمهور بحكاية كلها مشاعر وإن شاء الله تعجبكوا.. شكراً لكل القائمين على العمل شركة أرت ماكيرز والكاتب الصديق الأخ عمرو ياسين والمخرج المختلف عصام نصار».

دور أحمد فهمي في حكايه ألفريدو

وشارك أحمد فهمي منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، جمهوره فيديو له يكشف من خلاله عن شخصيته قائلا: أنا فريد المصري متخرج من طب بس عمري ما اشتغلت دكتور أكيد الطب مهنة مهمة بس أنا جريت ورا حلمي وسافرت ودرست في اهم المدارس المتخصصة في ايطاليا وفتحت أهم مطعم في إيطاليا هو مطعم الفريد دلوقتي المطعم موجود هنا في مصر تقدر تيجي في أي وقت.

وعلق «فهمي» على الفيديو، قائلًا: فيه حب بيبتدي ويخلص وحب عمره ما بينتهي، ألفريدو قريباً، حكاية «ألفريدو» المستوحى من كتاب «55 مشكلة حب» للدكتور مصطفى محمود.