«المالية»: الرئيس السيسي حريص على رفع المعاناة عن كاهل المواطن

قال أحمد السيد، وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على الرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وهذا تجلى في 4 زيادات خلال العامين الماضيين، حيث كان هناك تدخل في أبريل 2022 بتعديل العلاوات وزيادتها، وفي نوفمبر 2022 كان هناك زيادة بواقع 300 جنيه للموظفين، وفي أبريل 2023، جرى تعديل صرف مجموعة من المزايا الوظيفية، والتدخل المقبل هو الرابع خلال عامين.

المعايشة الحقيقية على الأعباء الوظيفية

أضاف «السيد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن التدخل الرابع يؤكد حرص القيادة السياسية والحكومة على المعايشة الحقيقية على الأعباء الوظيفية التي يعيشها المواطن المصري في تحسين دخله وأجره.

طوائف الشعب تستفيد من الزيادة

أوضح أن تكلفة الحزمة 60 مليارًا سنويا، ويستفيد منها مجموعة من طوائف الشعب المصري، مثل العاملين بالجهاز الإداري للدولة ويبلغ عددهم 4.5 مليون موظف، بتكلفة سنوية لهذه الفئة 16.4 مليار جنيه سنويا، وكذلك العاملون في الهيئات الاقتصادية البالغ عددهم 336 ألف موظف بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه.