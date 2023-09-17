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«مستقبل وطن» بأسيوط يكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

كتب:

عمرو صالح
09:37 م | الأحد 17 سبتمبر 2023
جانب من التكريم

جانب من التكريم

كرمت أمانة صدفا التابعة لأمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، حفظة القران الكريم الفائزين بالمسابقة التي ينظمها الحزب للعام الرابع على التوالي.

تكريم حفظة القرآن الكريم

جاء ذلك بحضور هاني سلطان أمين تنمية الموارد والخدمات المجتمعية بالمحافظة، ومحمد السيد محمد أمين النقل والمواصلات بالمحافظة، وعبد العال الدقيشي أمين شؤون المجالس المحلية.

مسابقات قرآنية

تأتي هذه المسابقات القرآنية، انطلاقا من دور الحزب في المشاركة المجتمعية والخدمية للمواطنين، وحرص الحزب على تكريم حفظة القرآن الكريم، لأنه نور العقول والقلوب.

وتشاركت أمانة الموارد والخدمات المجتمعية وأمانة العلاقات العامة وقطاع الأعمال والنقل والمواصلات والشؤون البرلمانية للعام الرابع على التوالي فى تنظيم مسابقة حفظة القرآن الكريم، التي شاركت فيه مختلف الفئات العمرية، وتمت تحت إشراف مشايخ متخصصين من الأزهر الشريف.

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