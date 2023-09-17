إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بسبب تسرب الغاز في سوهاج

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، في حريق شب داخل منزل بقرية الفرسية، التابعة لمركز ساقلته في سوهاج، إثر تسرب غاز من أسطوانة بوتجاز، ما تسبب في انتقال النيران لعدة منازل مجاورة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بحدوث تسريب غاز من أسطوانة بوتاجاز ما أحدث تجمعات داخل المنزل، وأثناء قيام أحد الأشخاص بإشعال مصدر حراري حدث حريق مفاجئ نتج عنه إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بحروق متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

الإنتقال إلى موقع الحادث

بالانتقال لموقع الحادث، تبين إصابة كلا من «ح . ع . ح» سن 12 عام ، بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والزراعين، وشقيقتها «ش . ع» 7 سنوات بجروح من الدرجة الثانية بالوجه والزراعين، وشقيقتهما الكبرى «م» 18 سنة بحروق من الدرجة الثانية بالزراعيين والساق والوجه.

وكذلك إصابة «ك . د» 38 سنة بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 45 % بالزراعين والساق، و«هـ . ع» 41 سنة بحروق من الدرجة الأولى بنسبة بلغت 50% بالزراعين والساق والوجه، و«خ. أ» سنة ونصف بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 20% بالزراعين والساقين.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى فرض نطاق أمنى حول موقع الحادث.