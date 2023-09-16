إخماد حريق اندلع بقطعة أرض زراعية وامتد لـ5 منازل بالمنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية في المنيا، حريقا اندلع بمخلفات زراعية وامتد ليطال عدد من المنازل بقرية الكوم الأخضر، بمركز مغاغة المنيا، وتم إخطار المعل الجنائي وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بلاغ بنشوب حريق في مغاغة

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل بحدى قرى غرب مركز مغاغة، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وتبين اندلاع حريق بمخلفات زراعية وامتد ليطال 5 منازل بقرية الكوم الأخضر.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

تم اخماد الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية ومنع امتداد النيران لباقي المنازل، دون وقوع أضرار بشرية، بينما تسبب الحريق في خسائر بمحتويات المنازل.