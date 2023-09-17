أحمد عبد العاطي يطرح «الأفيشات» الفردية لأبطال حكاية ألفريدو

طرح المنتج أحمد عبد العاطي، الأفيشات الفردية لحكاية «ألفريدو»، المستوحاة من كتاب «55 مشكله حب» للدكتور مصطفى محمود، وذلك على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

انطلاق أولى حلقات حكاية «ألفريدو» 24 سبتمبر

ومن المقرر انطلاق أولى حلقات حكاية «ألفريدو» 24 سبتمبر الجاري على شاشة قنوات ON دراما و ON TV، إذ أنّ المسلسل يتكون من 4 حكايات، كل حكاية مكونة من 10 حلقات.

‏المسلسل ‎عن كتاب «55 مشكله حب» للدكتور مصطفى محمود، وهو من بطولة الفنانة إلهام شاهين، وأحمد فهمي، وندا موسى، وأمير شاهين، وفتوح أحمد، وروان الغابة، وياسمين بن داود، ومحمد السويسي، وأحمد فريد، وعابد عناني، وإنجي كيوان، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.

يذكر أن الشركة المنتجة، قدمت المخرج عصام نصار في أولى تجاربه الإخراجية من خلال مسلسل «نصيبي وقسمتك» الجزء الرابع.

وتعتبر شركة «آرت ميكرز» أولى الشركات التي انتهجت إنتاج نوعية المسلسلات المنفصلة من خلال إنتاجها 4 أجزاء من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، حيث كان بداية رأس السهم لانطلاق هذه النوعية من المسلسلات والذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين، إذ كانت تتكون كل حكاية من 10 حلقات.