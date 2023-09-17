الدفاع الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مدينة «بيلجورود»

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، قبل قليل، بأن الدفاع الروسية أعلنت عن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مدينة «بيلجورود».

وفي تصريحات سابقة، أعلنت الوزارة عن تدمير مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك الحدودية، وثلاثة زوارق أمريكية الصنع، كان على متنها مجموعات إنزال تابعة للقوات الأوكرانية، متجهة إلى شبه جزيرة القرم.

وبدأت القوات الأوكرانية، في الفترة الأخيرة، تنفيذ هجمات تستهدف مناطق روسية مختلفة باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ وقذائف عنقودية.