أماكن السيارات المتنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في المنيا

أعلن الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، عن تخصيص سيارات متنقلة تغطى كل مراكز ومدن المحافظة، لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

تخصيص سيارات سلع متنقلة بالمنيا

وقال «يوسف» لـ«الوطن»، إنه تم تخصيص 17 سيارة مجهزة بسلع أساسية من دقيق وسكر وزيت وأرز ومكرونة فى القرى والمناطق النائية بأسعار مخفضة تستهدف جميع المراكز، موضحا أنه تم تخصيص 2 سيارة في مركز سمالوط، 2 في مركز مطاي، 2 في مركز بني مزار، 2 في مركز مغاغة، 2 في مركز العدوة، وجميعها تغطي مراكز شمال محافظة المنيا.وفي مراكز جنوب محافظة المنيا تم تخصيص سيارتين في مركز أبوقرقاص، و3 سيارات في مركز ملوي، و2 سيارة في مركز ديرمواس.

افتتاح 5 معارض أهلا مدارس

وعلى جانب آخر، أوضح وكيل وزارة التموين، أن تم افتتاح 5 معارض أهلا مدارس في 3 مراكز هي أبو قرقاص، ملوي، ومغاغة إلى جانب المعرض الرئيسى أهلا مدارس بمدينة المنيا بجوار معهد الأورام على كورنيش النيل، وجميعها تعرض أدوات مدرسية ومكتبية وملابس ومستلزمات المدارس بنسب خصم وتخفيض مناسبة لجميع فئات المواطنين تصل إلى 30%.

وأشار وكيل وزارة التموين، إلى أن المعرض المقام في مدينة ملوي يقع بشارع تونى بك، وفي مدينة أبو قرقاص بشارع الجمهورية بجوار صيدناوي وفي مدينة مغاغة بشارع السلام وفي قريتي أبا البلد وميانة.