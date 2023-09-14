وفاة كريمان ونقل أشرف مصيلحي إلى المستشفى.. أحداث الوسط الفني في 48 ساعة

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث التي شغلت السوشيال ميديان وتنوعت بين وفاة وتدهور حاله صحية وكسور، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية أبرز تلك الأحداث.

وفاة الفنانة كريمان

رحلت الفنانة كريمان، عن عالمنا صباح الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عامًا، وذلك حسبما أعلن ابنها رجل الأعمال شيرين مهدي، مطالبًا متابعيه بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وتم تشيع جثمان الفنانة الراحلة، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين للصلاة على الجثمان ودفنها بمدافن الأسرة في 6 أكتوبر.

وقدمت الفنانة الراحلة كريمان العديد من الأعمال الفنية الناجحة أبرزها «موعد مع إبليس»، «تمر حنة»، «الفانوس السحري»، «سكر هانم»، «جميلة»، «شباب اليوم»، «علموني الحب» و«مراتي مدير عام».

تدهور الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي

شهدت الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي خلال الأيام الماضية تدهور كبير مما أدى إلى نقله للمستشفى حسبما ذكرت زوجته المخرجة منال الصيفي والتي كتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنها طلبت سيارة إسعاف لنقل زوجها لأحد المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية.

كسر قدم الفنانة دنيا

كما تعرضت الفنانة دنيا لكسر في القدم حسبما ذكرت في تصريح لـ«الوطن» كاشفة عن تفاصيل إصابتها قائلة: «سقطت على قدمي قبل أيام، وأصبت بتمزق من الدرجة الثانية، وقرر الطبيب المعالج وضع قدمي في الجبس لمدة أسبوعين.

وحرصت دنيا على طمأنة جمهورها عن حالتها الصحية من خلال «الوطن»، مؤكده أنها حاليا في عطلتها الصيفية ولا ترتبط حاليا بأي أعمال فنية.