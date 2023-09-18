ختام تنسيق الدبلومات الفنية 2023 غدا

تختتم وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ممثلة في مكتب تنسيق الجامعاتـ غدا، أعمال تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لجميع التخصصات العلمية و ذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد السيد عطا، المشرف على التنسيق، أنه لا مد لتنسيق الشهادات الفنية مرة أخرى وأن غدا آخر موعد لتسجيل الرغبات على أن تبدأ اللجنة العليا للتنسيق توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد وفقا للنسب المحددة.

تنسيق الشهادات الفنية 2023

وأوضح رئيس قطاع التعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، سيتم إتاحة مرحلة تقليل الاغتراب لهم أسوة بغيرهم من الشهادات العلمية، منوهاً بأن أعمال التنسيق تتم بصورة إيجابية دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، مشيراً إلى أن غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة أعمال التنسيق تتابع لحظة بلحظة أعمال تنسيق كافة الشهادات العلمية بناء على توجيهات وزير التعليم العالي.