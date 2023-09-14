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مد تنسيق الشهادات الفنية حتى الثلاثاء 19 سبتمبر

كتب:

أحمد أبوضيف
03:46 م | الخميس 14 سبتمبر 2023
وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

قرر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للشهادات الفنية «دبلوم المدارس الفنية نظام 3 - 5 سنوات - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية»، لتنته في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر الجاري؛ حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وأشار السيد عطا، المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب الشهادات الفنية من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني http://www.tansik.digital.gov.eg .

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أهمية استغلال الطلاب لفرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، واستغلال فرصة المد الحالية لتعديل الرغبات إلكترونيًا إذا رغب الطالب في ذلك، نظرًا إلى أن الموقع سيُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء 19 سبتمبر، إيذانًا بانتهاء تنسيق الشهادات الفنية.

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مصادر بـ«التعليم العالي»: اليوم ختام تنسيق الشهادات الفنية 2023
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.