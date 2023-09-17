النبل والطيبة والجدعنة.. صفات أجمع عليها نجوم الفن في الراحل أشرف مصيلحي

حالة من الحزن الشديد، سيطرت على الوسط الفني بعد إعلان وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان، ونعاه عدد من نجوم الفن بصفات اتصف بها.

هند صبري أكثر الزملاء احترامًا وطيبة

ونعته الفنانة هند صبري عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلة: إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. أشرف مصيلحي في ذمة الله، أشهد أنه كان من أكثر الزملاء احتراما وطيبة وتهذيبا.. الله يرحمه ويدخله فسيح جناته ويصبر زوجته الصديقة منال الصيفي وأولادهم وأسرته نسألكم الفاتحة والدعاء.

شريف منير.. كان طيبا وأخلاقة عالية

وكتب عنه شريف منير عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راچعون.. مع السلامة يا أشرف.. كان طيبا جداً وأخلاقه عالية.

أمير كرارة.. أجدع خلق الله

ونعاه الفنان أمير كرارة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: ألف رحمة ونور عليك يا أطيب وأجدع خلق الله.

منه فضالي.. خلوق ومحترم

وكتبت عنه منة فضالي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلة: البقاء لله الخلوق المحترم الفنان أشرف مصيلحي في ذمة الله ربنا يرحمك برحمته أرجو قراءة الفاتحة.