ماذا قالت وسائل الإعلام العربية عن وفاة الفنان أشرف مصيلحي؟

أفردت وسائل الإعلام العربية، مساحة خاصة لوفاة الفنان أشرف مصيلحي، حيث ذكرت فضائية «العربية» الإخبارية معنونة: «وفاة الفنان المصري أشرف مصيلحي بعد صراع مع السرطان».

فيما قال موقع العين الإخبارية، «وفاة الفنان المصري أشرف مصيلحي.. وصدمة في الوسط الفني»، في الوقت الذي قالت صحيفة عكاظ السعودية: وفاة النجم المصري «مصيلحي» بعد معاناة مع المرض».

غيّب الموت الفنان أشرف مصيلحي، منذ قليل، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حسبما أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لـ«الوطن».

وشهدت الأيام الأخيرة في حياة الفنان أشرف مصيلحي، تدهورًا شديدًا في حالته، إذ استلزم نقله إلى غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة؛ للوقوف على تطورات الحالة، لا سيما أن حالته حينها دخلت في مرحلة الخطر وفقاً لكلام الأطباء.

وأكدت المخرجة منال الصيفي في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن زوجها الفنان أشرف مصيلحي لم يعد يتحرك ولا يأكل ولا يشرب، وناشدت جمهوره بالدعاء له بتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.

مرض الفنان أشرف مصيلحي

وعانى الفنان أشرف مصيلحي من مرض سرطاني نادر سبب تدهور حالته الصحية، وذلك وفقاً لتصريحات زوجته منال الصيفي لـ«الوطن».

موعد ومكان جنازة الفنان أشرف مصيلحي

ومن جانبه، أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه لم يتم تحديد موعد أو مكان جنازة الفنان أشرف مصيلحي إلى الآن، إذ من المقرر الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.