مصطفى عمار: هيجي وقت والناس تعرف الدور الوطني لـ«المتحدة» لحماية الفن المصري

قال الكاتب الصحفي والإذاعي مصطفى عمار، إنّ البعض حاولوا التربص بالشركة المتحدة والتصيد للأخطاء والزعم بوجود مشكلة، لكن الحقيقة أنه لا توجد مشكلة، إذ تحافظ الشركة على هوية بلدنا بالدراما المصرية.

الدراما من أهم مصادر قوة مصر الناعمة

وأضاف خلال تقديمه حلقة اليوم، من برنامج «ملعب الفن»، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «والكل يدرك أن الدراما من أهم مصادر قوة مصر الناعمة التي تجول الوطن العربي كله، وبالتالي يجب أن يكون منتجا راقيا يليق بالشعب المصري».

«المتحدة» أثرت الفن المصري

وتابع: «هيجي وقت وتعرف الناس الدور الوطني العظيم الذي لعبته المتحدة لحماية الفن المصري وحفظ ماء وجه الفن المصري وكرامته على الشاشات العربية، وأشكر المتحدة لأنها عرفت قيمة الفن المصري وحافظت عليه وقدمت الكثير لمصر في الفن والرياضة والثقافة وأثرى الدور الذي تلعبه الحياة المصرية».