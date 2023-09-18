«بكين»: «واشنطن» عليها الالتزام بالبيانات الصينية الأمريكية المشتركة

قال وزير الخارجية الصيني،«وانج يي»، إن يتعين على «واشنطن» أن تلتزم بالبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة وأن تفي بالتزامها بعدم دعم استقلال تايوان، مضيفا خلال محادثاته مع مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان، إن قضية تايوان تظل خطا أحمر في العلاقات بين البلدين لا يمكن تجاوزه، وفقا لما ذكره موقع وزارة الخارجية الصينية.

وكانت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، قالت في وقت سابق، إن ساليفان ووزير الخارجية الصيني بحثا في مالطا يومي 16 و17 سبتمبر الجاري، إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني، «شي جين بينج».

وزير الخارجية الصيني: لا يمكن حرمان شعبنا من التنمية

واتفق الجانبان، على مواصلة تنفيذ التوافق الذي توصل إليه الرئيس الصيني،«شي جين بينج» ونظيره الأمريكي جو بايدن في بالي الإندونيسية، والحفاظ على التبادلات الرفيعة المستوى بين «بكين» و«واشنطن» وإجراء مشاورات ثنائية حول شؤون منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأكد وزير الخارجية الصيني، «وانج يي»، أن لا يمكن حرمان شعب بلاده من حقه المشروع في التنمية، موضحا أن تنمية الصين لديها قوة دافعة كبيرة.وتابع «يي» قائلا، إن تنمية الصين تتبع منطقا تاريخيا لا مفر منه.ولهذا السبب، لا يمكن إيقافها.

من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، إن «واشنطن» تريد حلا سلميا للوضع بين الصين وتايوان، مضيفا إن «واشنطن» عليها فعل كل ما هو ممكن لتجنب صراع مسلح مفتوح مع الصين.

ميلي: «واشنطن» شاركت فعلًا في حربي قوى عظمى

وأوضح ميلي، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن بلاده شاركت فعلًا في حربي قوى عظمى«الحرب العالميتين الأولى والثانية»، وأشار رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، إلى أن في حال حدوث هجوم صيني على تايوان، فإن الولايات المتحدة ستكون قادرة على صده،