روسيا: إحباط هجوم أوكراني على عدة مناطق بطائرات مسيرة

أعلنت السلطات الروسية، إحباط هجوم أوكراني بطائرات مسيرة في عدة مناطق بينها «شبه جزيرة القرم» وقرب العاصمة «موسكو»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

كما أسقطت القوات الروسية، مسيرات في مناطق أخرى فوق المناطق الغربية والجنوبية الغربية والشمالية الغربية والشرقية من القرم، ومقاطعتي أسترا ودوموديدوفو بمنطقة موسكو، وبيلجورود وفورونيج جنوب غرب البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

تعرض «مصنع خاركيف للدروع» الأوكراني لهجوم صاروخي

ولم تحدد وزارة الدفاع الروسية، في بيان، عبر «تليجرام»، عدد الطائرات المدمرة، كما لم تكشف عن وقوع أضرار أو ضحايا حتى الآن.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن ورش الإنتاج في «مصنع خاركيف للدروع» الأوكراني، قد تعرض لهجوم صاروخي. وكان أوليج سينيجوبوف رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية في خاركيف شمال شرق البلاد، أشار عبر «تليجرام»، إلى إصابة منشأة بـ4 صواريخ موجهة «إس 300»، مما تسبب باندلاع حريق.

من جانبه، نشر الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، مقطع فيديو، أظهر عمل «وحدة الصياد» التابعة لقوات«أحمد» الشيشانية الخاصة، باستخدام مدافع الهاون والمسيرات وأجهزة التصوير الحراري، مشيرا عبر «تليجرام»، إلى تدمير مخابئ مجموعات أوكرانية والعديد من المعاقل والنقاط الدفاعية.

كما لفت رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، إلى مطاردة ليلية ناجحة لـ7 جنود أوكران حاولوا دخول أراضي بلاده، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ترامب: اصطدام القوات الأوكرانية بجدار منيع من الأسلحة والدفاعات الروسية

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قال في وقت سابق، إن القوات الأوكرانية تخسر الأزمة الأوكرانية إلا أن وسائل الإعلام الغربية والأوكرانية لا تأتي على ذكر هذه الحقيقة، مضيفا في حديث لشبكة «إن بي سي» الأمريكية، أن «كييف» لم تبدأ هجومها المضاد.

وأكد ترامب، أنه شخصيا يؤيد إنهاء الأزمة الأوكرانية بسرعة، مشيرا إلى اصطدام القوات الأوكرانية منذ البداية بجدار منيع من الأسلحة والدفاعات الروسية.

وفي بيلاروسيا، قال النائب الأول لأمين مجلس الأمن بافيل مورافيكو، إن من المقرر إجراء تدريبات واسعة النطاق للقوات المسلحة البيلاروسية في أواخر سبتمبر الجاري، مشيرا على قناة «إس تي في»، إلى أن المناورات ستجري في نهاية تقريبا من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري.