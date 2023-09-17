رئيس بيلاروسيا: لن نتدخل في النزاعات ولن تحدث حرب على أراضينا

أكد رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، أن بلاده لن تتدخل في نزاعات خارج حدودها مطلقاً، وأنه لن تحدث حرب على أراضيها.

مينسك لا ترسم أي خطوط حمراء

وأضاف لوكاشينكو، خلال حديثه في المنتدى الوطني «نحن بيلاروسيون» الذي نقلته قناة روسيا اليوم، أن مينسك لا ترسم أي خطوط حمراء، فهنالك خط واحد فقط مهم هو حدود الدولة.

لوكاشينكو يتمنى الخير والسعادة والسلام

ووجه لوكاشينكو خلال تحدثه كلمة إلى كافة شعوب الدول المجاورة لبيلاروس: «نحن لا نرسم خططا للتدخل في حياتكم. نتمنى لكم فقط الخير والسعادة والسلام! لكن هذا السلام هو اليوم هش للغاية لدرجة أن أي حركة تنم عن إهمال واستهتار يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة وغير قابلة للإصلاح. لا أحب حقا أن تصبح أراضينا مرة أخرى مسرحا لحرب، وأن يقضى مرة ​​أخرى على الملايين من مواطنينا».

لن تقوم حرب على أرض بيلاروسيا

كما شدد الرئيس البيلاروسي على أنه: «لن تكون هناك حرب في الظروف المعاصرة على أراضي بيلاروس، هذا مستحيل لأنه مستحيل. نحن الدولة الأكثر حباً للسلام على وجه الأرض. نحن لا نلوح بالأسلحة الذرية، ولا بأي وحدات فاغنر ولا بغيرها لأي شخص، نحن لا نهدد أحداً».