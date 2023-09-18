حدث ليلا| هزة أرضية تضرب دولة عربية.. وتحذير عاجل من دواء مغشوش

حدث ليلا خدمة إخبارية تقدمها «الوطن» لقرائها الأعزاء لتوفر لهم أهم الأخبار التي حدثت في الساعات الماضية من الليل، ليكونوا مواكبين للأحداث وعلى اطلاع بأهم الأخبار والأحداث التي جرت خلال ساعات الليل.

هزة أرضية جديدة تضرب المغرب

في البداية ضربت هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، المغرب، على عمق 10 كيلومترات، وفقا لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت المغرب على مسافة 55 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة مراكش الواقعة غرب البلاد.

وأضافت بيانات مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن بؤرة الهزة الأرضية، وقعت كذلك على مسافة 35 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من أوكايمدن الواقعة في إقليم الحوز المغربي.

وفاة شقيق الفنان محمد فؤاد

وقبل الفجر بقليل، أعلنت الصفحة الرسمية للفنان محمد فؤاد عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن وفاة شقيقه.

ونعت الصفحة الرسمية للفنان محمد فؤاد شقيقه في منشور جاء نصه: إنا لله و إِنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى الحاج عبد الحميد فؤاد عبد الحميد حسن شافعي، شقيق الفنان محمد فؤاد، ووالد الأستاذ إبراهيم عبد الحميد فؤاد، نسألكم خالص الدعاء.

هيئة الدواء تحذر من عقار مغشوش

أصدرت هيئة الدواء المصرية، منشورًا تحذيريًا للمواطنين بشأن وجود عبوات مقلدة من المستحضر الحيوي BRONCHICUM ELIXIR، مؤكدة على أن هناك عبوات مقلدة من المستحضر الحيوي داخل السوق الدوائية، كما يمكن التفرقة بين الأصلية والمقلدة للمستحضر المذكور.

الفرق بين العبوات المقلدة والأصلية

وحددت هيئة الدواء، كيفية التفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة، على النحو التالي:

- الكرتون الداخلي النقطة في حرف i في كلمة BRONCHICUM.

- وفيما يتعلق بالعبوة المقلدة النقطة مختلفة تماما.

- الكرتون الخارجي يوجد رقم على العبوة الأصلية وعلى العبوة المقلدة لا يوجد أي رقم.

- يوجد على الكرتون الخارجي كلمة ايجيب واحدي يوجد بها شرطة، ولكن العبوات المقلدة لا يوجد شرطة بين كلمة ايجيب واحدي.

عقار BRONCHICUM ELIXIR

الجدير بالذكر أن عقار BRONCHICUM ELIXIR يستخدم لعلاج نزلات البرد في الصدر، كما أنه يستخدم لعلاج أعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد، والكحة المصاحبة للبلغم الناتجة عن نزلات البرد

وأشارت هيئة الدواء، إلى أنه ﻓي ﺣﺎل وﺟﻮد ﺷﻜﻮى ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﺼﻴﺪﻟي ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮة او اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ للهيئة.