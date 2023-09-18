فرص عمل بالقاهرة والصعيد والدلتا.. إليك الشروط وكيفية التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة العامة للمبادرات الشبابية، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، توافر فرص بشركات خاصة في القاهرة والصعيد والدلتا، برواتب مجزية وتأمين طبي واجتماعي، من خلال مبادرة توظيف مصر.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل الوظائف الشاغرة، وشروط وكيفية التقديم، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، وفقا لما أوضحت وزارة الشباب والرياضة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

الوظائف المطلوبة وأماكن العمل

1- عضو فريق

مؤهل عالي- مؤهل متوسط- خريجين فقط- السن من 20 إلى 30 سنة.

مكان العمل: الشيخ زايد- المقطم- المعادي- التجمع الأول- التجمع الخامس- الشروق-مدينتي- حدائق الأهرام- أكتوبر.

2- عضو فريق بيتزا

- يشترط خبرة في مجال البيتزا

- مكان العمل: التجمع- الشروق- الزمالك- مدينة نصر.

3- مندوب توصيل طلبات

مكان العمل: مدينه نصر- التجمع- الشروق - مصر الجديدة.

4- عامل مخزن

- لا يشترط مؤهل- السن من 20 إلى 37 سنة.

- مكان العمل: مدينه العبور.

5- عامل إنتاج

- لا يشترط مؤهل- السن من 20 إلى 37 سنة

- مكان العمل: مدينة العبور.

الحقوق و المميزات:

- راتب عضو الفريق 4000 صافي+ حافز شهري+ الإضافي.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات.

- شيفتات متغيرة.

- إجازات سنوية.

- تأمينات طبية واجتماعية.

- فرص للترقي بعد 6 أشهر.

- تدريب مدفوع الأجر.

الشروط

- السن من 20 إلى 37 سنة.

- موقف واضح من التجنيد.

كيفية التقديم للوظيفة

على الراغب في التقديم للوظائف ملء الاستمارة التالية https://forms.office.com/r/QXiPyAZm5x

ميعاد وعنوان التقديم: يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023 من الساعة 10صباحا إلى الساعة 4 مساء، 60 شارع عبد الله العربي الحي السابع مدينة نصر.

فرص عمل بأحد الشركات

- مندوب مبيعات خارجية

- مكان العمل: شمال الصعيد-جنوب الصعيد- الدلتا.

الشروط المشتركة:

- مؤهل عالي.

- الخبرة 3 سنوات في المبيعات.

- يفضل من لديه خبرة في بيع الأدوات والتوريدات الكهربائية.

- الحد الأقصى للسن 35 سنة.

- مواقف واضح من التجنيد.

المميزات والحقوق:

- راتب +عمولات.

- بدل انتقال.

-عدد ساعات العمل 8 ساعات.

- يوم إجازة أسبوعيا.

- تأمين طبي واجتماعي.

كيفية التقديم للوظائف

للتقدم للوظائف يتم ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/iuM3SiYjmC