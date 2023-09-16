وظائف الخط الثالث للمترو.. الشروط والمميزات وكيفية التقديم

يستهدف الشباب في بداية حياتهم الحصول على فرصة عمل مناسبة، وتوفر لهم دخلا ماديا مناسبا لتحل تكاليف وأعباء الحياة، كما تضمن لهم مكانة اجتماعية مناسبة، وفي هذه الإطار أعلنت شركة «اّر.ايه.تى.بى» الفرنسية المسؤولة عن تشغيل الخط الثالث للمترو، عن وظائف خالية بنفس الخط والذي يشمل المحطات الآتية: السودان والبوهي وإمبابة والقومية ومحور روض الفرج والطريق الدائري.

تفاصيل وظائف الخط الثالث للمترو

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الخط الثالث للمترو، من حيث مميزات الوظائف والشروط المطلوبة للالتحاق بها.

مميزات وظائف الخط الثالث للمترو

وذكرت الشركة المئؤلة عن الخط الثالث للمترو أن أن وظائف الخط الثالي للمترو تتميز بالآتي:

- تمنح العامل تأمين طبي واجتماعي.

- تأمين شامل على الحياة.

- دورات تدريبية مجانية للرفع من الكفاءة.

- ترقيات في مجال الأمن الإداري.

- يونيفورم مجانًا.

- زيادة سنوية للمرتبات.

- تبدأ المتربات في وظائف مترو الخط الثالث من 3300 جنيه.

- العمل 6 أيام في الأسبوع.

الشروط المطلوبة لتقديم على وظائف الخط الثالث للمترو

وذكرت الشركة المسؤلة عن الخط الثالث للمترو أن الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف مترو الخط الثالث، جاءت على النحو التالي:

- أن يتمتع المتقدم لوظائف مترو الخط الثالث بالطول المناسب.

- أن يتمتع المتقدم لوظائف مترو الخط الثالث بالهيئة المناسبة.

- أن يتمتع المتقدم لوظائف مترو الخط الثالث بإجادة القراءة والكتابة.

كيفية التقدم لوظائف الخط الثالث للمترو

وذكرت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو» المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق، أنه يمكن التقدم للوظيفة عن طريق تسجيل الطلب من هنــــــا.

والتوصل مع الشركة عبر الأرقام الآتية: «01011471676 -01207273996 - 01123894722».

الخط الثالث لمترو الأنفاق

ومن المقرر افتتاح 6 محطات جديدة للمترو بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، تمتد بطول 17.7 كم، وتشمل 15 محطة بدءا من العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالاً إلى منطقة إمبابة وصولاً إلى الطريق الدائرى، وجنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور ماراً بشارعي وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.

ويمتد الجزء الثاني من المرحلة الثالثة 3B، بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى محور روض الفرج ويشمل 10 محطات، بينما يمتد الجزء الثالث من المرحلة الثالثة 3C، بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة.