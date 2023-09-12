«الشباب والرياضة» تنظم زيارة لـ3 شواطئ في شمال سيناء ضمن «اعرف بلدك»

نفذت الإدارة المركزية لتنمية الشباب زيارة لشاطىء الريسة والغرقانة وقرية سما العريش بمحافظة شمال سيناء، ضمن فعاليات الفوج الثالث من رحلات «اعرف بلدك إلى مدينة العريش»، والمنفذ خلال الفترة من 10 حتى 13 سبتمبر الجاري، بمشاركة 50 شاب وفتاة، وذلك في إطار مبادرة «صيف شبابنا».

زيارات وجولات للشيخ زويد ورفح ودخول شواطئ العريش

وتضمن البرنامج زيارة عدد من الأماكن السياحية بمدينة العريش، وزيارة الشيخ زويد ورفح ودخول شواطئ، وبحيرة البردويل ومحطة تحلية المياه وجولة بأسواق مدينة العريش، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة فنية ورياضية.

أول أفواج رحلات «اعرف بلدك»

ونفذت وزارة الشباب والرياضة أول أفواج رحلات «اعرف بلدك» في موسم الصيف الحالي إلى مدينة رأس البر، وكانت مدة الفوج 4 أيام خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس الماضي.