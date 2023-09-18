استقرار سعر اليورو في البنوك اليوم الاثنين 18-9-2023

حافظ الجنيه المصري على ثباته أمام العملة الأوروبية، في بداية تعاملات اليوم الاثنين 18-9-2023 في البنوك المصرية، حسب آخر تحديث للمواقع الخاصة والرسمية للبنوك المختلفة، ليسجل سعر اليورو أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ما قيمته 32.99 جنيه للبيع، و32.84 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الاثنين 18-9-2023، في عدد من البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، في أول يوم عمل بعد العطلة الأسبوعية.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 32.78 جنيه للشراء، وللبيع 32.92 جنيه.

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 32.99 جنيه للشراء و32.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو بداخل بنك مصر اليوم 32.69 جنيه شراء، و32.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 33.07 جنيه للبيع، و32.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية سجل سعر اليورو اليوم 32.89 جنيه للشراء، و33.03 جنيه للبيع.