أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية عن ثبات سعر اليورو اليوم السبت 16-9-2023 في البنوك المصرية وذلك منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، إذ يسجل متوسط سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 33.09 جنيه للشراء و33.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ويسجل سعر اليورو اليوم السبت 16-9-2023 في البنوك المصرية 32.99 جنيه للشراء و33.14 جنيه داخل البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

كما يبلغ سعر اليورو داخل البنك التجاري الدولي 33.23 جنيه للشراء و33.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

فيما يسجل اليورو اليوم السبت داخل بنك المشرق 33.77 جنيه للشراء و33.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وبالنسبة لسعر اليورو في بنك التنمية الصناعية وصل إلي 32.99 جنيه شراء و33.16 جنيه بيعا.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وعن سعر اليورو اليوم السبت في بنك القاهرة يبلغ 33.26 جنيه بيعاً و33.10 شراء.