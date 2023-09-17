سعر اليورو اليوم الأحد 17-9-2023 في البنوك.. يواصل استقراره أمام الجنيه

حافظ الجنيه المصري على ثباته أمام سعر صرف عملة اليورو التابعه للاتحاد الأوروبي، وذلك خلال بداية تعاملات اليوم الأحد 17-9-2023 في البنوك المصرية، حسب آخر تحديث للمواقع الخاصة والرسمية للبنوك المختلفة، ليسجل سعر اليورو أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ما قيمته 33.12 جنيه للبيع، و33.09 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الأحد 17-9-2023، في عدد من البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، في أول يوم عمل بعد العطلة الأسبوعية.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 32.69 جنيه للشراء، وللبيع 33.96 جنيه، ذلك في إطار البيع في داخل البنك المركزي المصري.

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 33.09 جنيه للشراء و33.12 جنيه للبيع، بحسب سعر الصرف الذي حدده البنك المركزي المصري سابقا.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو بداخل بنك مصر اليوم 32.77 جنيه شراء، و33.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 33.27 جنيه للبيع، و33.15 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية سجل سعر اليورو اليوم 32.87 جنيه للشراء، و33.28 جنيه للبيع.